Der 58-jährige Italiener leitete am Montag für "Assist for Peace" Fussball-Übungen mit muslimischen, christlichen und jüdischen Kindern an. Angesprochen auf das Ende seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister sagte Ancelotti, er fühle sich gut.

Er kündigte zudem an, in den nächsten 10 Monaten keinen Klub trainieren zu wollen.