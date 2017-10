Wenn die Schweiz am Dienstag in Portugal die direkte WM-Qualifikation vollenden will, ist Dirigent Granit Xhaka vielleicht der Schlüssel dazu.

Xhaka und die Nationalmannschaft, auch diese Geschichte beginnt mit einem Schlüssel. Einem Wohnungsschlüssel, um präzise zu sein. Wenn die Eltern der Familie Xhaka den Buben Taulant und Granit einen Schlüssel mitgaben, dann war es immer Granit, der ihn um den Hals gehängt bekam.

Obwohl er gut eineinhalb Jahre jünger ist. «Mein Bruder hat immer alles verloren», sagt Granit. Der Schlüssel, es ist für ihn das Bild, um zu illustrieren, dass er sich nicht scheut vor Verantwortung.

Umbruch im Nationalteam

Im Juni 2011 ist Granit Xhaka gerade einmal 18-jährig. Gerade hat eine Rücktrittswelle das Nationalteam erfasst. Alex Frei und Marco Streller sind nicht mehr dabei. Trainer Ottmar Hitzfeld wird zum Umbruch gezwungen.

Xhaka ist einer der Jungen, die im Wembley gegen England auflaufen dürfen. Er tut das bei diesem 2:2 mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit.

Das Selbstvertrauen wird manchmal auch neben dem Platz sichtbar. Er, der U17-Weltmeister, sagt: «Ein WM-Halbfinal ist mit diesem Team irgendwann möglich.» Es sind Worte, die nicht überall gut ankommen.

Zumal er in der Bundesliga bei Mönchengladbach seinen Weg erst finden muss. Im Nationalteam wird Xhaka zu dieser Zeit von Ottmar Hitzfeld – zunehmend auch etwas gegen den eigenen Instinkt – als Regisseur im offensiven Mittelfeld eingesetzt.

Nach dem Trainerwechsel von Hitzfeld zu Vladimir Petkovic rückt Xhaka nach hinten. Richtig wohl fühlt er sich aber weiterhin nicht. Captain Gökhan Inler nimmt zu viel Raum ein, als dass sich Xhaka entfalten könnte. Befreit spielt er nur in Gladbach auf.

Xhaka als Regisseur

Es kommt das EM-Qualifikationsspiel in Litauen. Petkovic wechselt Inler in der zweiten Hälfte aus. Xhaka darf als Regisseur wirken – und ist sogleich wie befreit. «Irgendwann muss er sich entscheiden», sagt Xhaka nach dem Spiel. Und meint damit Petkovic.

Die Entscheidung wird dem Nationaltrainer im Frühling 2016 abgenommen. Weil Inler bei Leicester nie spielt, erhält er auch kein Aufgebot mehr für das Nationalteam.

Xhaka braucht einige Momente der Angewöhnung, ehe er die spielerische Chef-Rolle immer überzeugender ausführt. Unterstützt wird er dabei von Valon Behrami. Dieser ist es, der den immer noch jugendlichen Xhaka ermutigt, auf dem Platz mehr Verantwortung zu übernehmen.

An der EM gelingt das ganz gut. Wäre da nur nicht dieser Fehlschuss im Penaltyschiessen des Achtelfinals gegen Polen. «Es tut mir leid für das tolle Team», sagt Xhaka, «aber ich lerne daraus. Und komme stärker zurück.»

Zum ersten mal Captain

Ein erstes Mal gelingt ihm das gleich beim 2:0 gegen Portugal. Die unnötige gelb-rote Karte in der Nachspielzeit ist der Makel. Im Herbst 2016, in Andorra, darf Xhaka im 49. Länderspiel erstmals Captain sein.

Beim neuen Verein Arsenal London verläuft der Einstand nicht ganz frei von Problemen. Aber Ende Saison nimmt die Souveränität wieder zu. Der Titel im FA-Cup ist das Highlight. 25-jährig ist Xhaka seit vergangener Woche. Und nun also Portugal. Möge der Schlüssel passen.