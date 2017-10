Es ist der schlimmstmögliche Start in die Nati-Woche. Die Nachricht aus Udine erreicht Trainer Vladimir Petkovic und seinen Staff heute Nachmittag: Valon Behrami ist verletzt! Adduktoren-Probleme, und darum das Aus für die entscheidenden Spiele in der WM-Qualifikation.

Der Ausfall von Behrami schmerzt. Ihn, der als Kämpfer das ganze Team anführt und mitzieht, hätte das Schweizer Nationalteam insbesondere morgen in einer Woche beim entscheidenden Auswärtsspiel in Portugal dringend benötigt.

Petkovic sagt: "Wir bleiben unserem Motto treu. Ob jemand fehlt oder nicht, das ist kaum entscheidend. Sondern, dass wir mit den besten 23 zu Verfügung stehenden Spielern das Beste machen!" Der Nationaltrainer möchte auch noch nicht über das Spiel in Portugal sprechen. Sondern nur über die kommende Aufgabe, nämlich die Partie gegen Ungarn am Samstag in Basel.

Ganz auf Behrami verzichten muss die Schweiz aber nicht. Zusammen mit Gelson Fernandes wird der Leader das Team moralisch unterstützen und vom Hotel in die Stadien mitreisen.

Die Schweiz führt die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe B verlustpunktlos mit 24 Zählen an. Portugal folgt mit 21 Punkten.

Die Ausgangslage vor den letzten beiden Spielen: Wenn die Schweiz gegen Ungarn und Portugal zweimal unentschieden spielt, ist sie für die WM qualifiziert. Falls sie aber gegen Portugal verliert, dann muss sie in die Barrage.