Kommentar Kuhn: "Dass man jemandem eine Fadengrade ins Gesicht schlägt, ist ja schon schlimm genug. Aber dann noch auf Fringer in den Rücken eintreten, als er schon am Boden liegt, ist unglaublich. Das muss Konsequenzen haben."

Mitschuld könne man Fringer in diesem Zusammenhang nicht geben. Aber: Was Fringer in den letzten Monaten mit Constantin gemacht habe durch seine persönlichen Kritik, gehe auch nicht. Fringer habe in den letzten zehn Jahren nie mehr was gerissen, so Kuhn. Er solle deshalb etwas mehr vor der eigenen Tür wischen, als andere anzugreifen.

Betreffend Constantin fordert Ruedi Kuhn eine harte Strafe. "Wenn er sich entschuldigen würde, könnte das mildernd sein. Aber Constantin macht ja sogar das Gegenteil und klagt Fringer ein."

"Ich kenne Constantin sehr gut. Ich hatte grossen Respekt vor ihm. Aber mit dieser Tat habe ich den Respekt endgültig verloren.“