Rechtzeitig meldete sich Cristiano Ronaldo nach abgesessener Sperre zurück. Ein Spiel fehlte Real, um die Bestmarke, die Pelé zwischen 1961 und 1963 mit dem FC Santos aufgestellt hatte, zu übertreffen. Doch just bei Ronaldos Liga-Einstand blieb der Meister und Champions-League-Sieger zum ersten Mal seit dem 26. April 2016 ohne eigenen Torerfolg. Unter anderem lenkte der ehemalige Real-Ersatzkeeper Antonio Adan in der 75. Minute einen Absatz-Abschluss von Gareth Bale an den Pfosten und parierte er in der 93. Minute einen Kopfball des eingewechselten Borja Mayoral gekonnt.

Für Real war es im fünften Ligaspiel die erste Niederlage und das dritte Spiel ohne Sieg. Antonio Sanabria veredelte in der 94. Minute einen Betis-Konter zum Überraschungserfolg der Gäste. Reals Rückstand auf den noch makellosen Rivalen FC Barcelona beträgt damit schon sieben Punkte. Erster Barça-Verfolger ist der FC Sevilla, der gegen Las Palmas seinen vierten Sieg einfuhr (1:0). Auch Betis liegt nun (einen Punkt) vor Real.

Telegramme und Tabelle:

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:2 (0:0). - 43'381 Zuschauer. - Tore: 55. Correa 0:1. 73. Carrasco 0:2. 92. Garcia 1:2. - Bemerkung: 41. Oblak (Atletico) hält Foulpenalty von Aduriz.

Deportivo La Coruña - Alaves 1:0 (1:0). - 18'518 Zuschauer. - Tor: 45. Luisinho 1:0. - Bemerkung: La Coruña mit Schär.

Real Madrid - Betis Sevilla 0:1 (0:0). - 65'102 Zuschauer. - Tor: 94. Sanabria 0:1. - Bemerkung: 75. Betis-Keeper Adan lenkt Schuss von Bale an den Pfosten.

FC Sevilla - Las Palmas 1:0 (0:0). - 35'317 Zuschauer. Tor: 83. Navas 1:0.

Ein weiteres Resultat vom Mittwoch: Leganes - Girona 0:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 5/15 (17:2). 2. FC Sevilla 5/13 (7:1). 3. Atlético Madrid 5/11 (10:4). 4. San Sebastian 4/9 (11:7). 5. Valencia 5/9 (9:3). 6. Betis Sevilla 5/9 (6:7). 7. Real Madrid 5/8 (9:5). 8. Athletic Bilbao 5/7 (4:3). 9. Leganes 5/7 (3:3). 10. Levante 4/6 (5:4). 11. Villarreal 4/6 (6:5). 12. Las Palmas 5/6 (5:8). 13. Eibar 5/6 (3:10). 14. Girona 5/5 (3:5). 15. Getafe 4/4 (3:4). 16. Espanyol Barcelona 4/4 (3:8). 17. Deportivo La Coruña 5/4 (6:11). 18. Celta Vigo 4/3 (5:7). 19. Alaves 5/0 (0:8). 20. Malaga 5/0 (1:11).