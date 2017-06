Zwei Jahre später muss jedoch konstatiert werden, dass Boëtius mit Depay nur eines gemeinsam hat: beide sind bei ihren grossen Abenteuern bei Manchester United beziehungsweise dem FC Basel gescheitert. Nach einem glücklosen ersten Jahr, welches geprägt war von vielen Verletzungen, war Boëtius beim FCB in seiner zweiten Saison in der Hinrunde überzählig, kam nur im Cup zu regelmässigen Einsätzen – bis er dann im Winter an den KRC Genk ausgeliehen wurde.

Weil der belgische Verein aber trotz starker Auftritte die Option für eine definitive Übernahme nicht gezogen hat, war Boëtius zwischenzeitlich zurück beim FCB. In Basel hätte er noch einen bis Sommer 2019 datierten Vertrag gehabt. Aus diesem hat ihn nun aber sein Jugendverein Feyenoord herausgekauft. Dies bestätigte der FC Basel am Dienstagabend mit einem Communiqué. Bereits seit Tagen schrieben die holländischen Medien von einer Rückkehr des Flügelspielers in seine Heimat. Jetzt ist der Transfer fix.