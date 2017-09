3. Wie geht es weiter?

Fringer will den Schock erstmal verdauen und dann entscheiden, was er unternimmt. Er will zusammen mit dem Teleclub alles in Ruhe analysieren und sich dann in Absprache mit dem TV-Sender die weiteren Schritte überlegen. Er persönlich gehe davon aus, dass er Strafanzeige wegen Körperverletzung einreichen werde. Für den Sion-Präsidenten wird der Angriff auf Fringer also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit strafrechtliche Konsequenzen haben.