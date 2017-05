Bereits nach sieben Minuten brachte der spätere Doppel-Torschütze Napoli in Führung. Die letzten vier Tore folgten in der letzten halben Stunde. Das Team von Coach Murizio Sarri belegt damit zwei Punkte vor der AS Roma den 2. Platz, der zur direkten Champions-League-Teilnahme berechtigt. Die Roma kann allerdings mit einem Heimsieg gegen den Leader und designierten Meister Juventus kontern.

Eine blamable 1:2-Heimniederlage kassierte Inter Mailand gegen Sassuolo. Pietro Iemmello erzielte beide Treffer für die Squadra aus der Provinz Modena. Inter, der Champions-League-Sieger von 2010, dürfte damit aller Wahrscheinlichkeit sogar die Qualifikation für die Europa League verpassen.

Telegramme und Rangliste

Inter Mailand - Sassuolo 1:2 (0:1). - 42'222 Zuschauer. - Tore: 36. Iemmello 0:1. 50. Iemmello 0:2. 70. Eder 1:2.

Torino - Napoli 0:5 (0:1). - 20'500 Zuschauer. - Tore: 7. Callejon 0:1. 60. Insigne 0:2. 72. Mertens 0:3. 76. Callejon 0:4. 78. Zielinski 0:5.

Crotone - Udinese 1:0 (1:0). - 7500 Zuschauer. - Tor: 18. Rohden 1:0. - Bemerkung: Udinese mit Widmer.

Resultate: Inter Mailand - Sassuolo 1:2. Cagliari - Empoli 3:2. Bologna - Pescara 3:1. Crotone - Udinese 1:0. Sampdoria Genua - Chievo Verona 1:1. Torino - Napoli 0:5. Palermo - Genoa 1:0.

Rangliste: 1. Juventus Turin 35/85. 2. Napoli 36/80. 3. AS Roma 35/78. 4. Lazio Rom 36/70. 5. Atalanta Bergamo 36/66. 6. AC Milan 36/60. 7. Fiorentina 36/59. 8. Inter Mailand 36/56. 9. Torino 36/50. 10. Sampdoria Genua 36/47. 11. Udinese 36/44. 12. Cagliari 36/44. 13. Chievo Verona 36/43. 14. Sassuolo 36/43. 15. Bologna 36/41. 16. Genoa 36/33. 17. Empoli 36/32. 18. Crotone 36/31. 19. Palermo 36/23. 20. Pescara 36/14.