In der zweitletzten Runde setzte sich Real zuhause gegen den FC Sevilla 4:1 durch, Barcelona siegte in Las Palmas dank einer Triplette von Neymar ebenfalls 4:1, womit beide weiterhin punktgleich sind, Real aber am Mittwoch in Vigo noch ein Nachtragsspiel austragen darf. Zum Saisonabschluss am nächsten Sonntag gastieren die Madrilenen in Malaga, Barça empfängt zuhause Eibar. Bei Punktgleichheit würde Barcelona aufgrund des Vorteils im direkten Vergleich seinen Titel verteidigen.

Cristiano Ronaldo erzielte mit einem Abstauber zum 2:0 und einem herrlichen Schuss ins Lattenkreuz zum 3:1 die Pflichtspieltreffer 400 und 401 für Real. Den Vereinsrekord hält der 32-jährige Portugiese, der seit 2009 für die "Königlichen" spielt, schon lange. Auf Platz 2 in der ewigen Bestenliste liegt Raul mit 323 Toren vor Alfredo Di Stefano mit 308 Treffern.

Von der Niederlage Sevillas profitierte auch Atletico Madrid, das sich dank einem 1:1 bei Betis Sevilla Rang 3 und damit die direkte Qualifikation für die Champions League sicherte. Der FC Sevilla wird die Saison auf Platz 4 beenden und nimmt damit an der Champions-League-Qualifikation teil. Als dritter Absteiger steht Sporting Gijon fest.

Betis Sevilla - Atletico Madrid 1:1 (0:0). - 27'159 Zuschauer. - Tore: 57. Ceballos 1:0. 67. Savic 1:1.

Las Palmas - FC Barcelona 1:4 (0:2). - 22'268 Zuschauer. - Tore: 25. Neymar 0:1. 27. Suarez 0:2. 63. Bigas 1:2. 67. Neymar 1:3. 71. Neymar 1:4.

Real Madrid - FC Sevilla 4:1 (2:0). - 79'356 Zuschauer. - Tore: 10. Nacho 1:0. 23. Ronaldo 2:0. 49. Jovetic 2:1. 78. Ronaldo 3:1. 83. Kroos 4:1.

Weitere Resultate: Resultate: Espanyol Barcelona - Valencia 0:1. Osasuna - Granada 2:1. Eibar - Sporting Gijon 0:1. Alaves - Celta Vigo 3:1. Athletic Bilbao - Leganes 1:1. Villarreal - Deportivo La Coruña 0:0. San Sebastian - Malaga 2:2. - Rangliste: 1. Real Madrid 36/87 (100:40). 2. FC Barcelona 37/87 (112:35). 3. Atletico Madrid 37/75 (67:26). 4. FC Sevilla 37/69 (64:49). 5. Villarreal 37/64 (53:32). 6. Athletic Bilbao 37/63 (52:40). 7. San Sebastian 37/63 (57:51). 8. Eibar 37/54 (54:47). 9. Alaves 37/54 (40:42). 10. Espanyol Barcelona 37/53 (47:49). 11. Malaga 37/46 (49:53). 12. Valencia 37/46 (55:62). 13. Celta Vigo 36/44 (50:63). 14. Las Palmas 37/39 (53:71). 15. Betis Sevilla 37/38 (39:62). 16. Leganes 37/34 (35:54). 17. Deportivo La Coruña 37/33 (40:61). 18. Sporting Gijon 37/30 (40:70). 19. Osasuna 37/22 (40:89). 20. Granada 37/20 (29:80).