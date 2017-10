Die Umarmung überrumpelt mich. Als wären wir beste Freunde, drückt mich Christoph Daum an sich. Dabei begegnen wir uns das erste Mal. Aber so macht man das unter Männern in der Türkei. Zumindest, wenn man sich nicht feindlich gesinnt ist.

Daum, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich die deutsche Nationalmannschaft für die Heim-WM hätte vorbereiten sollen, der sich aber zu häufig mit weissem Pulver pimpte, was ihn als Galionsfigur von «Keine Macht den Drogen» obsolet werden lässt, spielt zu diesem Zeitpunkt mit dem Gedanken, die türkische Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Das Treffen mit Christoph Daum im Oktober 2005 ist eine von drei Istanbul-Reisen innerhalb von nur drei Wochen. Der Grund: Die Schweiz trifft in der Barrage zur WM 2006 in Deutschland auf die Türkei.

Ich arbeite damals für den «Blick», wo das Duell mit dem WM-Dritten von 2002 zum Blockbuster erklärt wird. Und wo, zumindest temporär, ein Türke engagiert wird, der jeden Tag die Bosporus-Gazetten nach aufregenden Geschichten durchsucht.

Istanbul tut ihm gut

Es ist neun Uhr morgens, als ich in das schnurrbärtige Gesicht eines gelangweilten Portiers blicke. Eigentlich nicht die Zeit, in der man auf dem Trainingsgelände von Fenerbahçe Istanbul Besuch erwartet. Erst recht nicht, wenn die Mannschaft am Vorabend 900 Kilometer Luftlinie entfernt ein Auswärtsspiel bestritten hat.

«Christoph Daum?», fragt der Portier ungläubig. Der habe doch erst vor etwa vier Stunden, also mitten in der Nacht, das Tor passiert. Trotzdem nimmt er den Hörer zur Hand, wählt, spricht, nickt, lässt die Schranken hoch und treibt mich kurz darauf in Daums Arme.

Nur drei Stunden hat er geschlafen. Auf dem Sofa in seinem geräumigen Trainer-Büro. Aber das sieht man ihm kaum an. Daum wirkt hellwach. Er ordert Kaffee, Brötchen und Obst. Und dann spricht er.

Schnell und viel und intelligentes Zeug, und man muss selber wach sein, um ihm folgen zu können. Daum spricht vom Ehrgefühl der Südländer, das nicht verletzt werden darf. Von der vorherrschenden Meinung, wonach die Schweiz bloss Zwischenstation auf dem Weg nach Deutschland ist, wo fast so viele Türken wohnen, wie die Schweiz Einwohner hat.

Er spricht vom realistischen Optimismus, der im Gegensatz zum überzogenen Optimismus in der Türkei nicht existiert. Er schwärmt von der Gastfreundschaft, von der Hilfsbereitschaft und von der Bedeutung der Familie und sagt: «Ich habe hier gelernt, mit mehr Geduld und Gelassenheit an die Dinge ranzugehen.»

Er deutet an, welch wichtiges Instrument der Fussball für die Türkei sei, um sich Europa anzunähern. Und er zürnt über deutsche Politiker, die drohen, ihm die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, sollte er Türke werden. Zwei Stunden später, natürlich wieder Umarmung, Küsschen, Bye, Bye, bis zum nächsten Mal.

Herzlich und nett war Daum. Entspannt und mit sich im Reinen. Das hektische Treiben in der 15-Millionen-Metropole, die übersteigerte Bedeutung des Fussballs, die Euphorie nach Erfolgen und Volkes Zorn nach Niederlagen – all das scheint an ihm abzuperlen. Istanbul tut ihm gut.

Mauern werden offene Türen

«Es riecht muffig, hier bleiben wir nicht.» Wir haben noch nicht mal die Zimmer gesehen, ruft Kubilay Türkyilmaz einen Freund an, der uns ein anderes Hotel besorgen soll. Eine Woche nach dem Interview mit Daum flieg ich mit Türkyilmaz nach Istanbul. Er, der «Blick»-Kolumnist, zeigt mir «sein» Istanbul.

Als Fussballer war Kubi eine grosse Nummer. 62 Länderspiele, 34 Tore. Aber so unberechenbar wie auf dem Platz ist er auch daneben. Weshalb es eben doch nicht die ganz, ganz grosse Karriere wurde. Okay, Kubi spielte drei Jahre für Galatasaray Istanbul. Wurde 1994 auch Meister. Aber seinem Talent hätte es entsprochen, in Italien, England, Deutschland oder Spanien Titel zu feiern.

Umarmung, Küsschen. Kubis Freund ist beinahe so breit wie hoch, spricht perfekt Deutsch, fährt einen sündhaft teuren Mercedes und bringt uns erst in seinen Laden. Teppiche und Import/ Export.

Es gibt Tee und einen Rüffel, weil wir uns nicht unmittelbar nach der Landung bei ihm gemeldet hätten und was wir doch ahnungslos seien, in dieser Absteige zu buchen, wo er uns doch die besten Zimmer zu besten Konditionen offerieren könne.

In dieser Stadt, so scheint mir, kann jeder irgendwas für Kubi tun. Ein Tisch in einem oberhippen Restaurant, das eigentlich über Tage hinaus ausgebucht ist? Kein Problem. Für den Abend VIP-Tickets im Stadion von Galatasaray? Kein Problem. Am Tag darauf ein Rundgang im Galatasaray-Trainingszentrum? Kein Problem. Wo immer Türkyilmaz in dieser Stadt auftaucht, verwandeln sich Mauern in offene Türen, griesgrämige Gesichter in herzliche Wesen.

Rein in die Vorstadt

Raus aus dem Zentrum, rein in die Vorstadt. Weit weg von Leuchtreklamen, Luxuskarossen und Grossstadt-Chic. Die steile Strasse in Büyükdere ist nicht asphaltiert. Hunde streunen auf der Strasse. Die Häuser kleben am Hang. Mehr behelfsmässig als vertrauenswürdig.

Das Haus von Ramhye erreicht man nur über eine halsbrecherisch steile Treppe. 87 ist Kubis Grossmutter. Und vor allem stolz. Auf ihren Enkel, der es in der Schweiz zu Popularität und Wohlstand gebracht hat. Küsschen natürlich, Tee und Gebäck und alles, was sonst vorrätig ist. Und Tränen in den Augen, als wir mit vollen Bäuchen wieder aufbrechen.

Raus aus der Vorstadt, rein in den VIP-Bereich des Galatasaray-Stadions. Bussi hier, Bussi da. Als wäre Kubi nie weggewesen. Beste Plätze, bester Service. Wie von Geisterhand werden Gläser und Teller gefüllt. Selbst ich komme mir irgendwann ein bisschen wichtig vor.

Wir sitzen zusammen mit Fatih Terim in einer Loge. Terim ist der Trainer-Übervater und zu diesem Zeitpunkt zuständig für das türkische Nationalteam. Terim wird ehrfürchtig Imperator genannt. Aber den Oberbefehlshaber hat er an diesem Abend zu Hause gelassen. Kein Befehlston, kein herrisches Gehabe.