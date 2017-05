Der FC Wohlen und der FC Chiasso, die von der Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) in erster Instanz ebenfalls keine Spielberechtigung für die nächste Saison erhalten hatten, reichten den Rekurs fristgerecht ein. Der Entscheid der zweiten Instanz wird am 31. Mai bekannt gegeben.

Dem FC Wohlen wurde die Lizenz aufgrund der ungenügenden Infrastruktur im Stadion Niedermatten (schlechte Beleuchtung) verweigert. Bei Chiasso gaben - wie bei Le Mont - vor allem finanzielle Unsicherheiten den Ausschlag.

Dass Le Mont den Kampf um den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse freiwillig aufgab, überraschte nicht. Schon vor einer Woche hatte Präsident Serge Duperret erklärt, er strebe einen Neuanfang in der 2. Liga interregional an.

Der Quartierklub aus der Agglomeration Lausanne war vor drei Jahren ein zweites Mal in die Challenge League aufgestiegen. Seither hatte er mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Le Mont fristet ein Dasein abseits des öffentlichen Interesses. Weil der eigene Sportplatz nicht SFL-konform war, musste der Klub nach Baulmes ausweichen - rund 35 km von Le Mont entfernt.

In dieser Saison besuchten im Schnitt bloss 700 Zuschauer die Heimspiele. Selbst die Derbys gegen Neuchâtel Xamax und Servette oder die Partien gegen den Liga-Krösus FC Zürich zogen keine 1500 Zuschauer an.