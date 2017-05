Pascal Schürpf erzielte im Heimspiel gegen Absteiger Vaduz in der 90 Minute das 2:2 für den FC Luzern. Weil die hinter den Innerschweizern klassierten Teams von Thun, St. Gallen und Grasshoppers nicht zu Siegen kamen, wäre dem FCL allerdings auch mit einer Niederlage der 5. Platz nicht mehr zu nehmen gewesen.

Somit ist vor der letzten Runde vom kommenden Freitag in der Super League nur noch eine Frage offen: Wer wird Dritter und erreicht damit direkt die Gruppenphase der Europa League? Lugano oder Sion? In der zweitletzten Runde hat sich Lugano dank dem 2:1-Sieg in Lausanne in die klare Favoritenrolle gespielt. Der Vorsprung der Tessiner auf Sion, das in St. Gallen spät den Ausgleich zum 1:1 kassierte, beträgt drei Punkte. Beide Teams haben zum Saisonschluss ein Heimspiel. Lugano empfängt Luzern, Sion spielt gegen die Grasshoppers.

Meister Basel kam drei Tage nach dem Cupsieg zum 25. Sieg im 35. Meisterschaftsspiel. Der eingewechselte Stürmer Seydou Doumbia schoss in den letzten fünf Minuten die entscheidenden beiden Tore zum 3:1-Erfolg bei den Grasshoppers. FCB-Trainer Urs Fischer hatte auf dem Letzigrund die Startformation im Vergleich zum Cupfinal auf acht Positionen verändert.

Das Berner Derby zwischen Thun und den Young Boys endete torlos 0:0.

Die Resultate der 35. Runde: Lausanne-Sport - Lugano 1:2 (1:0). Luzern - Vaduz 2:2 (1:1). St. Gallen - Sion 1:1 (0:0). Thun - Young Boys 0:0. Grasshoppers - Basel 1:3 (0:1).

Rangliste: 1. Basel 35/83 (88:34). 2. Young Boys 35/66 (70:44). 3. Lugano 35/53 (52:60). 4. Sion 35/50 (59:54). 5. Luzern 35/47 (61:66). 6. Thun 35/42 (55:62). 7. St. Gallen 35/41 (42:53). 8. Grasshoppers 35/37 (46:60). 9. Lausanne-Sport 35/35 (51:60). 10. Vaduz 35/30 (44:75).