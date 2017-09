Serien-Champion Juventus und Leader Napoli kontrollieren die Konkurrenz in Italien zurzeit nach Belieben. Die AC Milan hingegen leistete sich mit dem 0:2 gegen Sampdoria Genua bereits den zweiten Fehltritt - angesichts der Rekord-Investitionen im Sommer eine nicht kalkulierte Bilanz. Dem Kolumbianer Duvan Zapata kam ein Lapsus seines Cousins Cristian Zapata zupass, in der Nachspielzeit erhöhte Ricky Alvarez für die "Samp".

Der von einem komplizierten Finanzkonstrukt aufgepumpte norditalienische Klub, die chinesischen Klubeigner beschafften sich ihre Mittel temporär von einem US-Hedgefonds, legte für die jüngste personelle Restrukturierung über 210 Millionen Euro aus. Und trotzdem handelte sich Milan innerhalb von sechs Runden sechs Punkte Rückstand auf die Spitze ein.

Wie ein Meisterkandidat stellte sich das hoch dotierte Ensemble mit dem Schweizer Aussenverteidiger Ricardo Rodriguez im Luigi-Ferraris-Stadion nicht an. Von einer frühen Video-Intervention zu ihren Gunsten (Penalty-Annullierung) profitierten die Rossoneri nicht, die Zahl ihrer Ballverluste in der neutralen Zone blieb hoch, die Probleme in der Schlussphase bahnten sich richtiggehend an.

"Es war in keiner Beziehung ein guter Auftritt von uns", kritisierte Milans Trainer Vincenzo Montella schwer enttäuscht. ""Wir müssen mehr arbeiten und verstehen, weshalb wir auf diese Art und Weise verlieren." Er dürfte den Druck der Tifosi bereits spüren, die in der allgemeinen Euphorie doppelt so viele Saisonkarten reserviert haben wie im Vorjahr.

Stadtrivale Inter (3.) bestätigte die hohen Ambitionen mit dem fünften Sieg. Das 1:0 gegen den FC Genoa sicherte Danilo D'Ambrosio mit einem Kopfball in der 87. Minute. Die Gäste waren schlechte Verlierer: In der Nachspielzeit traten und schlugen sie um sich, Stephane Omeonga und Adel Taarabt sahen direkt Rot.

Ein bestechender Form ist Ciro Immobile. Nach zwei ungenügenden Gastspielen in Dortmund und Sevilla hat er seinen Output in der Heimat markant erhöht. Beim 3:0 von Lazio gegen Hellas Verona war der inzwischen achtfache Skorer doppelt erfolgreich für die viertplatzierten Römer.

Telegramme und Rangliste:

Sampdoria Genua - Milan 2:0 (0:0). - 21'896 Zuschauer. - Tore: 72. Zapata 1:0. 91. Alvarez 2:0. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Inter Mailand - Genoa 1:0 (0:0). - 50'037 Zuschauer. - Tor: 87. D'Ambrosio 1:0. - Bemerkung: 91. Rote Karte gegen Omeonga (Genoa/Foul). 93. Rote Karte gegen Taarabt (Genoa/Foul).

Weitere Resultate vom Sonntag: Cagliari - Chievo Verona 0:2. Crotone - Benevento 2:0. Hellas Verona - Lazio Rom 0:3. Sassuolo - Bologna 0:1.

Rangliste: 1. Napoli 6/18 (22:5). 2. Juventus Turin 6/18 (18:3). 3. Inter Mailand 6/16 (12:2). 4. Lazio Rom 6/13 (13:8). 5. AS Roma 5/12 (12:4). 6. AC Milan 6/12 (10:8). 7. Sampdoria Genua 5/11 (8:4). 8. Torino 6/11 (10:9). 9. Chievo Verona 6/8 (7:8). 10. Bologna 6/8 (5:7). 11. Atalanta Bergamo 5/7 (9:7). 12. Fiorentina 5/6 (8:7). 13. Cagliari 6/6 (4:8). 14. SPAL Ferrara 6/4 (5:11). 15. Sassuolo 6/4 (3:9). 16. Crotone 6/4 (3:11). 17. Udinese 6/3 (8:13). 18. Genoa 6/2 (5:10). 19. Hellas Verona 6/2 (1:14). 20. Benevento 6/0 (1:16).