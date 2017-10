Durch den ersten Erfolg seit dem 4:0 in Lille am 22. September verkürzte Monaco den Rückstand auf Paris Saint-Germain (spielt am Sonntag in Marseille) vorderhand auf drei Punkte.

Das 2:0 gegen Caen war keine Glanzleistung, Mühe mit dem Mittelfeldklub bekundeten die Monegassen aber auch nicht. An der Spitze der Torschützenliste baute der Kolumbianer Radamel Falcao seine Führung weiter aus. Der Foulpenalty zum 2:0 war Saisontreffer Nummer 13 des Captains.

Ligue 1. 10. Runde vom Samstag:

Monaco - Caen 2:0 (1:0). - Tore: 21. Keita 1:0. 59. Falcao (Foulpenalty) 2:0.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 9/25. 2. Monaco 10/22. 3. Marseille 9/17. 4. Nantes 9/17. 5. Saint-Etienne 10/17. 6. Lyon 9/16. 7. Bordeaux 9/16. 8. Montpellier 10/15. 9. Caen 10/15. 10. Guingamp 9/13. 11. Angers 9/12. 12. Troyes 9/12. 13. Toulouse 9/11. 14. Nice 9/10. 15. Lille 8/6. 16. Amiens 8/6. 17. Rennes 9/6. 18. Dijon 9/6. 19. Strasbourg 9/6. 20. Metz 9/3.