Die Swiss Football League greift auch gegen den Sohn von Sion-Boss Christian Constantin hart durch. Sportchef Barthélémy Constantin wird wegen schwerwiegender Drohungen gegen Teleclub-Fussballexperte Rolf Fringer von der Disziplinarkommission mit einer Platzsperre von 10 Spielen und einer Busse von 15'000 Franken belegt.

Der 21-jährige CC-Sohn soll Fringer nach dem Spiel in Lugano am 21. September 2017 am Kragen gepackt und ihn mit folgenden Worten bedroht haben: «Wenn du nochmals etwas gegen meine Familie sagst, dann schwöre ich dir, ich töte dich.»

Danach sei Barthélémy zu Christian Constantin in die Kabine gegangen und ihm von der Auseinandersetzung mit Fringer erzählt haben, was dann zu der Handgreiflichkeit von CC gegen den TV-Experten führte.

Untragbar und rufschädigend

Die Disziplinarkommission begründet ihr Urteil damit, dass das Verhalten des Sion-Sportchefs «untragbar und rufschädigend für den Fussball» sei. Barthélémy wird bei den nächsten zehn Meisterschaftsspielen des FC Sion «der Zutritt zum Stadion, zum Spielfeld, zur technischen Zone sowie zur Mannschaftskabine und der Mixed-Zone untersagt», schreibt die Fussballliga in ihrer Mitteilung. Er dürfe ach nicht auf den Zuschauertribünen Platz nehmen.

Constantin kann gegen den Entscheid innert fünf Tagen Rekurs einlegen, der anders als bei seinem Vater, eine aufschiebende Wirkung hätte.

14 Monate für den Vater

Gegen Sion-Boss Christian Constantin hatte die Swiss Football League bereits am 10. Oktober hart durchgegriffen. Dem Walliser wurde ab sofort und für die nächsten 14 Monate der Zutritt zu den Stadien, zum Spielfeld, zur technischen Zone, zur Mannschaftskabine sowie zur Mixed-Zone verwehrt.