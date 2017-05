Wenn Moritz Bauer in diesen Tagen auf Sardinien am Strand liegt, hat er endlich Zeit, alles sacken zu lassen. Der 25-Jährige hat gerade ein verrücktes Jahr hinter sich und könnte stundenlang darüber berichten. Im vergangenen Sommer war er nach Russland zu einem Fussballabenteuer aufgebrochen.

Gewiss, er hatte sich zuvor in Kasan umgesehen, die Stadt, das Stadion und das Trainingsgelände angeschaut. Aber wie es dann wirklich herauskommt, konnte er gleichwohl nicht wissen. Ob er mit den Menschen klarkommt, mit der Sprache, dem Essen und nicht zuletzt mit dem Fussball, der dort gespielt wird. Dass ihm der russische Meister von 2008 und 2009 einen Fünfjahresvertrag gegeben und GC eine Ablösesumme von vier Millionen Franken überwiesen hatte, liess ihn zwar hoffen, der neue Trainer Javi Garcia würde auf ihn setzen, aber im Fussball weiss man ja nie …

«Hätte mir vor einem Jahr jemand prophezeit, dass ich im ersten Jahr 23 Pflichtspiele bestreiten würde, hätte ich sofort unterschrieben», sagt Bauer. Vor einer Woche nun hat er Kasan verlassen, um sich zu Hause in Winterthur und in Italien von den Strapazen einer langen Saison zu erholen. «Ich bin schon stolz, dass ich es gleich zum Stammspieler gebracht habe», sagt der Rechtsverteidiger, der mit seinem Team in der Premier Liga allerdings nur auf Rang 9 gelandet ist. «Das ist so, als ob YB Zweitletzter würde», sagt Bauer.

Vier Assists

Denn Rubin Kasan war unter dem von Malaga verpflichteten Trainer Garcia mit grossen Ambitionen in die Saison gestartet. «Mit diesem Kader hätten wir es unter die fünf Besten und damit in den Europacup schaffen müssen», sagt Bauer.» Garcias Absicht, mit Kombinationsfussball in die Phalanx der Spitzenklubs Spartak, ZSKA und Zenit einzudringen, erlitt Schiffbruch. «Unsere Gegner warteten ab und schlugen dann zu. Wer das 1:0 schiesst, gewinnt hier meistens», sagt Bauer. «Bei uns ist einfach zu vieles schiefgelaufen. Die Puzzleteile haben nicht zusammengepasst.»

In der Vorrunde noch schoss der Brasilianer Jonathas acht Tore – viermal nach Bauers Vorarbeit −, nach der Winterpause traf er nur noch einmal. So verwundert es nicht, dass in der Hauptstadt der Republik Tatarstan mit immerhin 1,2 Millionen Einwohnern im Schnitt gerade mal 10 000 Zuschauer die Heimspiele von Rubin sehen wollten. «Wir alle sind sehr enttäuscht von dieser Saison», sagt Bauer.

Und dennoch möchte er keine Minute dieses ersten Russland-Jahres missen. Es hatte Stimmen gegeben, die ihm ein Leben im goldenen Käfig vorausgesagt hatten. Ihm vorwarfen, dem Geld, einem siebenstelligen Salär, nachzurennen. Doch in einem Käfig hat sich Bauer zu keiner Sekunde gefühlt. «Wären die Resultate nicht so schlecht gewesen, so würde ich von einem Lotto-Sechser mit Zusatzzahl sprechen», sagt Bauer. «Ich habe extrem viel fürs Leben gelernt.»

Er hatte sich aus der Komfortszene bei GC verabschiedet und der Herausforderung gestellt, sich in einer 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt zurechtzufinden. In der russisch gesprochen wird und die kyrillische Schrift fremd erscheint. «Ich lebte mich schnell ein, arrangierte mich mit der Sprache und kann mich heute in russisch verständigen», sagt Bauer. Er wohnt im Zentrum von Kasan im sechsten Stock mit Blick auf die Wolga und das Stadion. Verrostete Autos und Plattenbauten aus Zeiten des Kommunismus? Fehlanzeige. «Im Sommer bietet Kasan sogar noch mehr als Zürich», sagt Bauer. Im Winter hat er indes erfahren, wie hart das Leben bei minus 30 Grad und viel Schnee sein kann.

Jetzt aber ist Väterchen Frost weit weg, und Bauer schwärmt von der grossartigen Stadt mit den unendlich vielen kulturellen Möglichkeiten; und nicht zuletzt von den Menschen dort. «Ihre Mentalität gefällt mir, sie sind ehrlich, direkt und offen», sagt Bauer. «Alle, die mich besucht haben, waren begeistert und verstehen, weshalb ich mich hier so wohl fühle.» Er ermuntert jeden Fussballfan, im nächsten Jahr die WM in Russland zu besuchen. «Das wird ein fantastisches Turnier in fantastischen Städten», sagt Bauer. «Die Russen werden sich im besten Licht zeigen und alles perfekt organisieren.»

Läuft er bald für Österreich auf?

Vielleicht wird er dann sogar mittendrin im Geschehen sein: als Spieler von Österreich. Der österreichisch-schweizerische Doppelbürger hätte wohl schon im Frühjahr für das Team von Marcel Koller debütiert, wenn ihn nicht eine Prellung auf die Pikettliste zurückgestuft hätte. «Die Österreicher haben sich sehr stark um mich bemüht», sagt Bauer. «Und, um ehrlich zu sein, meine Chancen hier zu spielen und vielleicht einmal an eine WM oder EM zu reisen, sind grösser, als beim Schweizer Team. Denn dieses hat auf meiner Position mit Lichtsteiner, Lang, Widmer und Hadergjonaj einige herausragende Spieler.» Für das WM-Qualifikationsspiel der Österreicher vom 11. Juni in Irland steht er nun erneut auf Abruf. «Deshalb bin ich auch nicht weiter als nach Sardinien in den Urlaub gereist», sagt Bauer. Für den Fall der Fälle hält er sich mit täglichem Training fit.

So oder so wird er aber schon bald nach Österreich reisen. Dort bereitet sich Rubin nämlich auf die neue Saison vor. Allerdings buhlen derzeit zwei Vereine aus anderen Ländern um Bauer. Und weil er ein äusserst neugieriger Mensch ist und seinen Horizont immerzu erweitern möchte, würde er zumindest prüfen, ob dies etwas für ihn wäre. Trotz aller Liebe zu Kasan.