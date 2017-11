Jugend

Mit Akanji und Petretta überzeugen nur zwei der jungen Wilden des FCB gegen YB. Beiden merkt man ihr Alter nicht an, beide spielen auch gegen den Leader souverän ihren Stiefel runter. Zwei «Burstreckys» für jeden. Die Offensive bleibt in dieser Saison inkonstant. Bua spielt nicht so, wie sich Trainer Wicky das vorgestellt hatte, und muss zur Pause raus. Ajeti reibt sich auf, kommt aber zu keiner Torchance und Oberlin geht nach der Pause zwar etwas motivierter zu Werke als Bua, doch richtig gut ist das, was er zeigt, dann auch nicht. Zwei «Burstrecky» für die Offensive, macht summa summarum fünf «Burstreckys» für Jugendlichkeit beim 1:1-Unentschieden gegen YB.