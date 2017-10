Jugend

Albian Ajeti (20) ersetzt im Sturm Ricky van Wolfswinkel (28), der längere Zeit ausfallen wird. Auch im defensiven Mittelfeld muss Raphael Wicky umstellen, weil Taulant Xhaka (26) gesperrt fehlt. Er gibt Serey Dié (32) den Vorzug vor Alexander Fransson (23).

Und er bringt in der Offensive Kevin Bua (24) statt Dimitri Oberlin (20), weil er diesen nach viertägiger Krankheit schonen will. Obwohl die Startelf also leicht älter wird, gibt es in der Kategorie Jugend mit 7 Burstreckys den bisher höchsten Wert.

Weil die Jungen im Tessin so richtig überzeugen. Petretta (20), Ajeti, Elyounoussi (23) und Itten (20) heissen die Torschützen. Ausser Elyounoussi kommen alle aus dem eigenen Nachwuchs. Stark!