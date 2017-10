«Das hat nicht nur mit uns Verteidigern zu tun. Auch die Stürmer und Mittelfeldspieler arbeiten defensiv hart», sagt Thelander. «Das ist so», bestätigt Forte, «vorne gehen unsere Spieler früh drauf, erobern sich viele Bälle und entlasten dadurch die Verteidiger.»

Forte erzählt, wie sehr er im Sommer um Thelander gekämpft habe. «Ich habe ihn in Griechenland angerufen und er war ziemlich überrascht. Über den FC Zürich wusste er nicht viel. Es brauchte einige Überzeugungsarbeit und etwa fünf Telefonanrufe bis er zusagte.»

Panathinaikos im Herzen

Von Vorteil für den FC Zürich war, dass sein Arbeitgeber Panathinaikos Athen in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Auch Thelander hat noch immer Geld zugute. «Mein Berater kümmert sich darum», sagt er, gibt aber sofort zu verstehen, dass er die beiden Jahre in Griechenland ungeachtet dessen auf keinen Fall missen möchte.

Die Nähe zum Meer, das gute Essen, die lockeren Menschen – alles habe gepasst. «Panathinaikos bleibt immer in meinem Herzen, obwohl ich nach einem guten ersten Jahr im zweiten verletzungsbedingt während acht Monaten nicht spielen konnte.»

Eine erfolgreiche Zeit hatte er zuvor bereits in Aalborg erlebt. In Kopenhagen aufgewachsen, war er in den Norden Dänemarks gezogen und gewann mit den Aalborgern das Double. Beim 4:2-Sieg im Cupfinal gegen den FC Kopenhagen gelangen ihm sogar zwei Tore.

Damals wie auch bei Panathinaikos war Thelander immer Bestandteil einer Viererkette gewesen. «Beim FC Zürich spiele ich zum ersten Mal in einer Dreierabwehr und bin selber überrascht, wie reibungslos das sogleich gelaufen ist», sagt Thelander. Kollege Nef sagt, Thelander mache seine Sache sehr gut, aber der Unterschied zwischen einer Dreier- und einer Viererkette sei nicht so gross, wie oft dargestellt.

Zukunft des Fussballs

Thelander indes sieht klare Vorteile in der Dreierkette. «Das ist die Zukunft des Fussballs. Immer mehr spielen im 3-4-3- oder 3-5-2-System. Ob vorne oder hinten, es sind immer genügend Spieler da und man ist variabler», sagt er. Hilfreich sei beim FCZ sicher auch die geballte Erfahrung, welche in der Dreierkette zusammenkomme.

Der 35-jährige Nef hat über 500 Pflichtspiele in den Knochen, der 30-jährige Umaru Bangura weit mehr als 300 sowie 33 Auftritte für Sierra Leone, und selbst «Nesthäkchen» Thelander bringt es auf über 150 Profieinsätze. Er sagt: «Ich übernehme gerne Verantwortung. So bin ich immer schon gewesen.»

Das will er auch im Derby am Samstag gegen GC tun. «Ehrlich gesagt, kenne ich unseren Gegner noch nicht besonders gut. Ich weiss aber, dass Lucas Andersen bei ihm spielt. Wir waren zusammen in Aalborg», sagt Thelander. «Im Training hat er mich manchmal ganz schön vernascht. Doch das war einmal.»