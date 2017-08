14 Tore in der laufenden WM-Qualifikation, in sechs Einsätzen? Rekord. 29 total in der WM-Qualifikation? Den Rekord des Ukrainers Andrej Schewtschenko (26) überboten. 78 in 144 Länderspielen für Portugal? Sowieso Rekord. Und in der ewigen Rangliste der UEFA-Nationen liegt nur noch der legendäre Ungar Ferenc Puskas mit 84 Treffern vor Ronaldo.

Portugal, das sich im Hinspiel auf den Färöern 6:0 durchgesetzt hatte, wusste schon nach weniger als 130 Sekunden alle Vorteile auf seiner Seite. Ronaldo eröffnete das Skore mit einem herrlichen Seitfallzieher. Später traf der Captain der Lusitaner per Foulpenalty und nach herrlicher Finte im gegnerischen Strafraum. Dazu war Ronaldo auch an der Entstehung der Treffer zum 3:1 und 5:1 entscheidend beteiligt. Die Färöer hatten den Portugiesen, die drei Spieltage vor Schluss ein Torverhältnis von 27:4 vorzuweisen haben, ausser dem wuchtigen Volley von Rogvi Baldvinsson zum 1:2 wenig entgegenzusetzen.

Lettland, am Sonntag in Riga der nächste Schweizer Gegner, zeigte sich beim 1:3 in Ungarn primär bei Standards verwundbar. Die Balten kassierten alle drei Gegentreffer nach Freistössen oder Corner und folgendem Kopfball. Beim dritten lenkte Alexanders Solovjovs den Ball unhaltbar für den eigenen Goalie Andris Vanins (FC Zürich) ab.

Das zwischenzeitliche 1:2 erzielte Lettland durch den gegen die Schweiz gelb-gesperrt fehlenden Mittelfeldspieler Gints Freimanis, weil einem ungarischen Verteidiger (Korhut) ein Rückpass zu kurz geraten war.

Telegramme und Rangliste:

Portugal - Färöer 5:1 (2:1)

Estadio do Bessa, Porto. - 25'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Jovanovic (SRB). - Tore: 3. Ronaldo 1:0. 29. Ronaldo (Foulpenalty) 2:0. 38. Baldvinsson 2:1. 58. Vatnhamar (Eigentor) 3:1. 65. Ronaldo 4:1. 85. Oliveira 5:1.

Ungarn - Lettland 3:1 (2:1)

Budapest. - 20'000 Zuschauer. - SR Aranowski (UKR). - Tore: 6. Kadar 1:0. 26. Szalai 2:0. 40. Freimanis 2:1. 68. Solovjovs (Eigentor) 3:1.

Resultate: Portugal - Färöer 5:1 (2:1). Ungarn - Lettland 3:1 (2:1). Schweiz - Andorra 3:0 (1:0).

Rangliste: 1. Schweiz 7/21. 2. Portugal 7/18. 3. Ungarn 7/10. 4. Färöer 7/5. 5. Andorra 7/4. 6. Lettland 7/3.