Der polnische Internationale zog sich im Meisterschaftsspiel am Samstag auswärts gegen SPAL Ferrara (3:2) eine Kreuzbandverletzung im linken Knie zu und wurde am Montag operiert. Bereits in der vergangenen Saison war Milik wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie mehrere Monate verletzt ausgefallen.