"Die Arbeit von Marco Schällibaum möchte ich nicht beurteilen", sagt Marinko Jurendic. "Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt."

Der FC Aarau sei sehr ambitioniert, sagt Jurendic. Der Verein wolle sich an der Spitze der Challenge League festsetzen. "Der FC Aarau gehört in der Schweiz zu den top 12 Vereinen", hält er fest. Er will aber nicht nur einen erfolgreichen Fussball spielen, sondern auch "einen Fussball, der den Leuten Freude macht, der attraktiv, dynamisch ist und bei dem zielstrebig nach vorne gespielt wird".

Der 39-jährige Marinko Jurendic gilt als grosses Trainertalent. Zuletzt hat er drei Jahre lang den SC Kriens trainiert und führte das Team von der 1. Liga an die Spitze der Promotion League. Den fast schon sicher geglaubten Aufstieg in die Challenge League (8 Punkte Vorsprung noch im April) verpasste er aber mit den Innerschweizern. (az/roc)