Hat das Hin und Her ein Ende? Juan Pablo Garat darf beim FC Aarau bleiben und nimmt im Sommer seine siebte Saison im Brügglifeld in Angriff. Zwar ist es noch nicht offiziell, doch alles deutet gemäss Recherchen darauf hin. Die starke Leistung des Argentiniers am Sonntag gegen Chiasso, bei der er ein Tor erzielte und als einziger Aarauer überzeugen konnte, gab wohl den letzten Ausschlag.

Garat war bis zuletzt der einzige Spieler mit auslaufendem Vertrag, bei dem die Zukunft noch unklar war. Zwar sah es zuerst nicht gut aus für ihn, doch nun scheinen die Verantwortlichen ihre Meinung geändert zu haben und wollen in der nächsten Saison auf den 34-Jährigen als Teamsenior setzen. Auch wenn er sportlich seinen Zenit überschritten hat - die Erfahrung und die ruhige Art des Argentiniers sind unbestritten wichtig für die Mannschaft. Garat ist zudem einer, der seine Rolle klaglos akzeptiert, den Teamgedanken in den Vordergrund stellt und den jungen Spieler eine Schulter zum Anlehnen bietet.