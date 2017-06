Der 31-Jährige steigt demnach aus dem Vertrag aus, der noch bis 2019 gelaufen wäre. Die Parteien sollen sich über den Transfer einig sein.

Neumayr spielte ab 2011 in der Schweiz für Thun, Bellinzona, ab 2013 in Vaduz und ab 2016 in Luzern.

Kasimpasa Istanbul, bei dem von 2014 bis 2016 der Schweizer Internationale Eren Derdiyok gespielt hatte, beendete die vergangene Meisterschaft in der 1. Division im 10. Rang unter 18 Mannschaften. Derzeit steht bei Kasimpasa auch der frühere St. Galler und Zürcher Stürmer Franck Etoundi im Kader. Kasimpasa ist ein Quartier auf der europäischen Seite Istanbuls. Der Klub spielt in dem Stadion, das nach dem im Quartier aufgewachsenen türkischer Herrscher Erdogan benannt ist.