Der neue Nationaltrainer Dick Advocaat war noch nicht dabei. Seine dritte Amtszeit beginnt erst am 6. Juni. Drei Tage später steht die WM-Qualifikationspartie gegen Luxemburg an.

Der 17-jährige Innenverteidiger Matthijs de Ligt kam zu seinem zweite Länderspiel-Einsatz für die Niederlande. Und wie schon im März in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien (0:2), als er beide Gegentreffer verschuldet hatte, verlief auch der Einsatz in Marokko enttäuschend. Der Teenager von Ajax Amsterdam sah in der 70. Minute die Rote Karte.