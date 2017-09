Die Verunsicherung in Amsterdam war greifbar, spielerische Glanzpunkte blieben aus. Doch am Ende reichte es den Niederländern gegen den Gegner, der seine Stärken bisher fast ausschliesslich in den Heimspielen offenbarte, zum zwingend benötigten Heimsieg. Davy Pröpper, der den beim 0:4 gegen Frankreich enttäuschenden Wesley Sneijder in der Startelf ersetzte, traf beim 3:1 doppelt (7./80. Minute). Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Captain Arjen Robben (67.).

Gut sind die Aussichten Europameisters von 1988 gleichwohl nicht, denn zeitgleich fuhr Schweden in Weissrussland ein klares 4:0 ein. Die zweitplatzierten Skandinavier liegen damit drei Punkte vor den Niederlanden, spielen im Oktober vor dem möglichen Showdown in Amsterdam noch gegen das Schlusslicht Luxemburg und weisen derzeit die klar bessere Tordifferenz (18:7 gegenüber 16:11) auf, die bei Punktgleichheit in der Endabrechnung zum Tragen käme.

Mit dem Heimerfolg schoben die Niederländer das neuerliche Fiasko nach der verpassten Qualifikation für die EM 2016 also wohl nur auf.