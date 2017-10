Den entscheidenden Schritt zur erfolgreichen WM-Qualifikation machten die "Super Eagles" mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sambia. Umjubelter Siegtorschütze in Uyo war der 21-jährige Alex Iwobi von Arsenal in der 70. Minute.

Nigeria kann damit eine Runde vor Schluss in der Gruppe mit Sambia, Kamerun und Algerien nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Es ist für den dreimaligen Afrika-Meister die sechste WM-Teilnahme nach 1994, 1998, 2002, 2010 und 2014. Zuletzt in Brasilien scheiterte Nigeria im Achtelfinal an Frankreich (0:2).