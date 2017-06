"Es ist sicher, dass ich nicht bei Real Madrid bleiben werde", sagte der 34-Jährige, der zehn Jahre lang für die "Königlichen" gespielt hat, dem Radiosender "Cadena Cope". "Es waren Jahre voller Stolz, in denen ich Körper und Seele für den Verein gegeben habe."

Den Entscheid, Madrid zu verlassen, habe er bereits im Januar getroffen, "als ich gesehen habe, dass die Dinge nicht rund liefen und das Verhalten des Klubs mir gegenüber nicht ideal war", betonte der Portugiese.

Auch an Trainer Zinédine Zidane übte Pepe Kritik: "Was er für Madrid getan hat, ist spektakulär, aber es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, so etwa, warum ich aus dem Team verschwunden bin." Zidane hatte beim Final in der Königsklasse gegen Juventus Turin (4:1) dem Franzosen Raphaël Varane den Vorzug gegeben. Pepe stand nicht einmal im Aufgebot.