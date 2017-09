Leonardo war als Spieler Weltmeister mit Brasilien (1994) und wurde mit Milan italienischer Meister (1999). Antalyaspor liegt nach nur einem Sieg aus sechs Spiele auf Platz 13 der türkischen Liga.

Die bisherige Trainer-Karriere des 48-jährigen Leonardo war kurz und nicht erfolgreich. 2009/10 wurde er mit Milan Dritter in der Serie A und musste nach einem Zwist mit Präsident Silvio Berlusconi gehen. Wenige Monate später heuerte er bei Stadtrivale Inter Mailand an, verlor das entscheidende Derby um den Titel gegen Milan und verlor in den Champions-League-Viertelfinals gegen Schalke.

Seither war Leonardo nicht mehr als Trainer tätig. Bei Paris Saint-Germain war er zwischen 2011 und 2013 der erste Sportchef der Ära der Geldgeber aus Katar.