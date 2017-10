Es ist der 13. Mai 2010, YB hat auf der «Gersag» in Emmenbrücke gegen Luzern 1:5 verloren. Noch ist der Titel in der Finalissima gegen Basel möglich, aber Henä mag nicht mehr daran glauben. «Jitz bis doch mal positiv!», fordert Housi ihn auf. Antwort Henä: «I bi jitz föifezwänzg Jahr positiv gsy.» Sprich: YB wird es im allerletzten Moment vermasseln, wie 1993, wie 2008 …

Die Szene hat in YB-Kreisen mindestens so Kultcharakter wie der irre Burger-

Dialog von John Travolta und Samuel L. Jackson in «Pulp Fiction» unter Cinéasten.

Sie gewährt Einblick in die YB-Seele: Man hat lange genug gelitten. Will sich vor weiteren Enttäuschungen schützen. Trotziger Zweckpessimismus als Selbstschutz – viele Fans haben ihn verinnerlicht.

Nehmen wir Dänu. Er stiess dazu, letzte Woche, als Beni «National» mir vorzeitig zum Titel gratulieren wollte. Und bemerkte lakonisch: «I gloube ersch dra, we YB zwo Rundine vor Schluss acht Pünkt Vorsprung het.» – «Wieso acht?», wollte Thurnheer wissen, «sieben genügen doch?» – «Sicher isch sicher», maulte Dänu nur. Er hätte auch sagen können: «Bi jitz einedriissg Jahr positiv gsy.»