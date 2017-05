In einem Nachtragsspiel setzten sich die Madrilenen bei Celta Vigo, dem Halbfinalisten in der Europa League, 4:1 durch. Cristiano Ronaldo erzielte mit seinen Meisterschaftstoren 23 und 24 die ersten beiden Treffer für die Gäste, Karim Benzema und Toni Kroos erhöhten nach dem Anschlusstor des Gastgebers, der in der letzten halben Stunde in Unterzahl agierte, auf 4:1.

Um den 33. Meistertitel der Klubgeschichte und den ersten seit fünf Jahren zu erringen, benötigt Real am Wochenende in der letzten Runde im Auswärtsspiel gegen den Mittelfeldklub Malaga nur ein Unentschieden. Das Hinspiel in Madrid gewann Real 2:1.

Sollten die Königlichen jedoch verlieren und den Rivalen Barcelona nach Punkten gleichziehen lassen, ginge der Meisterpokal nach Barcelona. In Spanien werden bei Punktgleichheit die Direktbegegnungen herangezogen. Der Clasico in Barcelona endete 1:1, bevor Barça diesen Frühling die spektakuläre Revanche in Madrid 3:2 für sich entschied.

Celta Vigo - Real Madrid 1:4 (0:1). - 22'838 Zuschauer. - Tore: 10. Ronaldo 0:1. 48. Ronaldo 0:2. 69. Guidetti 1:2. 70. Benzema 1:3. 88. Kroos 1:4. - Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Aspas (Celta Vigo).

Rangliste: 1. Real Madrid 37/90 (104:41). 2. FC Barcelona 37/87 (112:35). 3. Atletico Madrid 37/75 (67:26). 4. FC Sevilla 37/69 (64:49). 5. Villarreal 37/64 (53:32). 6. Athletic Bilbao 37/63 (52:40). 7. San Sebastian 37/63 (57:51). 8. Eibar 37/54 (54:47). 9. Alaves 37/54 (40:42). 10. Espanyol Barcelona 37/53 (47:49). 11. Malaga 37/46 (49:53). 12. Valencia 37/46 (55:62). 13. Celta Vigo 37/44 (51:67). 14. Las Palmas 37/39 (53:71). 15. Betis Sevilla 37/38 (39:62). 16. Leganes 37/34 (35:54). 17. Deportivo La Coruña 37/33 (40:61). 18. Sporting Gijon 37/30 (40:70). 19. Osasuna 37/22 (40:89). 20. Granada 37/20 (29:80).