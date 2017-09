Nach einer Tätlichkeit von Silvio musste Winterthur auf der heimischen Schützenwiese gegen Chiasso eine Stunde lang in Unterzahl agieren, gleichwohl fehlte nicht viel zum ersten Heimerfolg in dieser Saison. Tobias Schättin brachte den FCW nach einem mustergültig vorgetragenen Konter in Führung (77.), in der Nachspielzeit kamen die Gäste aus dem Südtessin dank Assan Ceesay aber doch noch zum glücklichen, aber letztlich verdienten Ausgleich.

Vaduz war gegen Rapperswil-Jona in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, das Skore zur Pause lautete aber 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die von Roland Vrabec trainierten Liechtensteiner durch Marko Devic zum zweiten Mal in Führung, doch wiederum dauerte diese nur wenige Minuten. Dank eines von Mychell Chagas verwandelten Foulpenaltys (54.) kamen die in der zweiten Halbzeit offensiv verbesserten St. Galler zum 2:2 - und damit zum ersten Punktgewinn auswärts in der Challenge League.

Challenge League. Die Resultate vom Samstag:

Vaduz - Rapperswil-Jona 2:2 (1:1). - 1762 Zuschauer. - SR Superczynski. - Tore: 35. Puljic 1:0. 41. Schwizer 1:1. 47. Devic 2:1. 54. Chagas (Foulpenalty) 2:2. - Bemerkungen: 22. Pfostenschuss Ciccone (Vaduz). 94. Pfostenschuss Teixeira (Rapperswil-Jona).

Winterthur - Chiasso 1:1 (0:0). - 2100 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 77. Schättin 1:0. 91. Ceesay 1:1. - Bemerkung: 32. Rote Karte gegen Silvio (Winterthur/Tätlichkeit).

Rangliste: 1. Schaffhausen 6/18 (18:3). 2. Neuchâtel Xamax FCS 6/15 (11:4). 3. Servette 6/14 (10:3). 4. Chiasso 7/9 (8:8). 5. Vaduz 7/9 (10:11). 6. Rapperswil-Jona 7/7 (8:15). 7. Winterthur 7/6 (8:12). 8. Aarau 7/5 (7:12). 9. Wil 6/4 (5:10). 10. Wohlen 7/4 (9:16).