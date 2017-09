Nach sieben Runden und nur zwei Siegen war der Schweizer Trainer beim belgischen Rekordmeister zu stark unter Druck geraten.

Zwei Tage nach dem enttäuschenden 2:2 in Kortrijk vermeldete der Titelhalter auf der klubeigenen Homepage die Trennung vom 44-jährigen Zürcher. "Anderlecht nimmt Abschied von René Weiler", heisst es dort.

Weiler, seit dem Sommer 2016 im Amt, hatte den Traditionsverein in der letzten Saison zurück an die Spitze und in die wirtschaftlich erhebliche Champions -League-Gruppenphase geführt.

Noch vor kurzem hatte die preisgekrönte Klub-Ikone Gille Van Binst dem Meistermacher zugejubelt: "Weiler ist ein Hero, Chapeau!" In den Spalten der üblicherweise kritischen "Dernière Heure" war zu lesen, der Titelgewinn sei in erster Linie ein Verdienst Weilers gewesen. Der zielstrebige Winterthurer war innerhalb und auch ausserhalb des königlichen Parc Astrid erstklassig positioniert.

Innert weniger Monate hat der Wind beim Royal Sporting Club scharf gedreht. Die medialen Kommentatoren warfen dem Meister-Coach taktische Alleingänge und schlechten Fussball vor. Die Kritiker formierten sich in ähnlicher Stärke wie im letzten turbulenten Herbst - und bei einer Institution wie Anderlecht wird jeder Fehltritt tagelang analysiert.

Ihre meisterliche Balance des vergangenen Frühlings hat die Equipe bisher in der Tat nicht gefunden. Der Verkauf von Spielmacher Youri Tielemans an Monaco hat im Aufbau ein Vakuum hinterlassen. Zudem beeinträchtigten permanent aufflammende Transfer-Spekulationen um den 22-jährigen Mittelfeldspieler Leander Dendoncker das interne Klima erheblich.

Die eingeschränkte Planungssicherung während der internationalen Wechselperiode machte Weiler zu schaffen; er konnte nicht immer nur auf sportliche Kriterien Rücksicht nehmen. Teilweise ging es mutmasslich auch um vereinspolitische Angelegenheiten.

Weilers bisherige Assistenten, Thomas Binggeli, Nicolas Frutos und David Sesa, übernehmen bei Anderlecht vorderhand die Verantwortung für die Mannschaft.