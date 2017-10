Der Schweizer Internationale erzielte beim 3:1-Auswärtssieg von Basels Champions-League-Gegner Benfica gegen Aufsteiger Aves den Treffer zum 2:0. Seferovic brauchte den Ball in der 50. Minute nach einem Querpass von Eduardo Salvio nur noch über die Linie zu bugsieren, um seinen vierten Saisontreffer zu erzielen. Benfica belegt nach neun Runden mit fünf Punkten Rückstand auf Leader FC Porto den dritten Rang.

Auch Gavranovic trifft

Das Formbarometer von Mario Gavranovic zeigt nach oben. Der 27-Jährige erzielte auch im zweiten Spiel dieser Woche einen Treffer für Rijeka. Nach seiner Doublette beim 3:1-Auswärtssieg in der Europa League gegen Austria Wien gelang dem Tessiner Stürmer das sechste Saisontor in Kroatiens Spitzenliga. Doch trotz Gavranovics 1:0 gegen Osijek resultierte für Titelverteidiger Rijeka im 13. Spiel bereits die vierte Niederlage (1:2), die zweite in Serie.