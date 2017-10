Die Schweizer suchten nach dem 0:2 in Portugal keine Ausreden. Alle anerkannten, dass der Gegner an diesem Abend besser gewesen war. Geburtstagskind Xherdan Shaqiri (26) sagte: „Natürlich hätte ich mir einen schöneren Geburtstag gewünscht. Wir haben heute nicht unser Niveau erreicht. Warum, weiss ich nicht. Wir müssen das jetzt analysieren. Von der ganzen Mannschaft war das etwas zu wenig in der Offensive. Es lag aber nicht daran, dass der Mut gefehlt hat. Klar sind wir enttäuscht, aber Portugal war besser und hat den Sieg verdient. Es hat gezeigt, dass es nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu schiessen. Jetzt müssen wir uns eben über die Playoffs für die WM qualifizieren. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können. Auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass in zwei Spielen immer viel passieren kann. Doch wir haben allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Wir haben, auch wenn es am Ende nicht ganz für die direkte WM-Qualifikation gereicht hat, eine grossartige Kampagne gespielt.“