Manchesters Offensivleute Raheem Sterling und Gabriel Jesus lenkten das Spiel mit zwei Toren in der Startviertelstunde früh in die von Trainer Pep Guardiola gewünschten Bahnen. Für Napoli, das zu Beginn überrollt wurde, verkürzte Amadou Diawara mit einem versenkten Foulpenalty in der 73. Minute, nachdem Dries Mertens Ende der ersten Halbzeit vom Penaltypunkt an City-Keeper Ederson gescheitert war.

Im Topspiel der Gruppe H rang Tottenham Real Madrid auswärts einen Punkt ab. Ein Eigentor von Raphael Varane brachte Titelhalter Real nach einer knappen halben Stunde in die Bredouille. Cristiano Ronaldo verwertete aber noch vor der Pause einen Penalty zum Ausgleich.

Borussia Dortmund konnte von der Punkteteilung nicht profitieren. Im Gegenteil: Das Team mit Goalie Roman Bürki kam bei APOEL Nikosia nicht über ein 1:1 hinaus. Nach dem Gegentreffer nach einer Stunde rettete Sokratis den enttäuschenden Dortmundern immerhin einen Punkt.

Beim überforderten Maribor feierte Liverpool einen Kantersieg. Roberto Firmino und Mohamed Salah steuerten je zwei Treffer zum 7:0 der Engländer bei.

Telegramme und Ranglisten. Gruppe E:

Spartak Moskau - FC Sevilla 5:1 (1:1)

44'307 Zuschauer. - SR Rocchi (ITA). - Tore: 18. Promes 1:0. 30. Kjaer 1:1. 59. Melgarejo 2:1. 67. Gluschakow 3:1. 75. Luiz Adriano 4:1. 90. Promes 5:1.

Maribor - Liverpool 0:7 (0:4)

12'506 Zuschauer. - Kassai (HUN). - Tore: 4. Firmino 0:1. 13. Coutinho 0:2. 19. Salah 0:3. 40. Salah 0:4. 54. Firmino 0:5. 86. Oxlade-Chamberlain 0:6. 90. Alexander-Arnold 0:7.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Can, Wijnaldum (76. Solanke), Milner; Salah (57. Oxlade-Chamberlain), Firmino (68. Sturridge), Coutinho.

Bemerkungen: Liverpool ohne Mané und Lallana (beide verletzt).

Rangliste: 1. Liverpool 3/5 (10:3). 2. Spartak Moskau 3/5 (7:3). 3. FC Sevilla 3/4 (6:7). 4. Maribor 3/1 (1:11).

Gruppe F:

Manchester City - Napoli 2:1 (2:0)

SR Lahoz (ESP). - Tore: 9. Sterling 1:0. 13. Jesus 2:0. 73. Diawara (Foulpenalty) 2:1.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva (76. Gündogan); Sterling (70. Bernardo Silva), Jesus (87. Danilo), Sané.

Napoli: Reina; Hysaj (70. Maggio), Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (78. Ounas); Callejon, Mertens, Insigne (56. Allan).

Bemerkungen: Manchester City ohne Mendy und Kompany (beide verletzt), Napoli ohne Milik (verletzt). 38. Ederson hält Foulpenalty von Mertens.

Feyenoord Rotterdam - Schachtar Donezk 1:2 (1:1)

SR Mallenco (ESP). - Tore: 8. Berghuis 1:0. 24. Bernard 1:1. 54. Bernard 1:2.

Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte gegen Rakizkij (Schachtar).

Rangliste: 1. Manchester City 3/9 (8:1). 2. Schachtar Donezk 3/6 (4:4). 3. Napoli 3/3 (5:5). 4. Feyenoord Rotterdam 3/0 (2:9).

Gruppe G:

RB Leipzig - FC Porto 3:2 (3:2)

41'496 Zuschauer. - SR Tagliavento (ITA). - Tore: 8. Orban 1:0. 18. Aboubakar 1:1. 38. Forsberg 2:1. 41. Augustin 3:1. 44. Marcano 3:2.

Leipzig: Gulasci; Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg; Keita, Kampl; Bruma (75. Werner), Forsberg (91. Bernardo); Sabitzer, Augustin (76. Poulsen).

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Monaco - Besiktas Istanbul 1:2 (1:1)

Zuschauer. - SR Mazic. - Tore: 30. Falcao 1:0. 34. Tosun 1:1. 55. Tosun 1:2.

Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (Ersatz). 7. Tor von Babel (Besiktas) wegen Offside aberkannt.

Rangliste: 1. Besiktas Istanbul 3/9 (7:2). 2. RB Leipzig 3/4 (4:5). 3. FC Porto 3/3 (6:6). 4. Monaco 3/1 (2:6).

Gruppe H:

Real Madrid - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

Zuschauer. - SR Marciniak (POL). - Tore: 28. Varane (Eigentor) 0:1. 43. Ronaldo (Foulpenalty) 1:1.

Real Madrid: Navas; Hakimi, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro; Kroos, Modric; Isco (87. Lucas Vazquez); Benzema (76. Asensio), Ronaldo.

Tottenham Hotspur: Loris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez; Dier, Winks; Sissoko (89. Son), Llorente (80. Rose), Eriksen; Kane.

Bemerkungen: Real ohne Bale und Carvajal (beide verletzt), Tottenham ohne Alli (gesperrt). 4. Kopfball von Ronaldo an den Pfosten.

APOEL Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

18'000 Zuschauer. - SR Kulbakow (BLR). - Tore: 62. Pote 1:0. 67. Sokratis 1:1.

Borussia Dortmund: Bürki; Bartra, Sokratis, Toprak (59. Toljan), Schmelzer (73. Philipp); Weigl; Kagawa, Götze; Jarmolenko (82. Isak), Aubameyang, Pulisic.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Piszczek, Durm, Guerreiro, Reus und Schürrle (alle verletzt).

Rangliste: 1. Tottenham Hotspur 3/7 (7:2). 2. Real Madrid 3/7 (7:2). 3. Borussia Dortmund 3/1 (3:7). 4. APOEL Nikosia 3/1 (1:7).