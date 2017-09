Dank des starken Leroy Sané präsentierte sich Manchester City auch gegen Crystal Palace in Torlaune. Der deutsche Nationalspieler traf in der 44. Minute zur Führung und bereitete ausserdem zwei Treffer vor. Raheem Sterling mit einem Doppelpack (51./59.), Sergio Agüero (79.) und der eingewechselte Fabian Delph (89.) trafen ebenfalls für das Team von Pep Guardiola, das die Tabelle anführt.

Punktgleich mit Manchester City, aber aufgrund der Tordifferenz auf Platz 2, steht Lokalrivale Manchester United. Der englische Rekordmeister setzte sich beim FC Southampton dank des Treffers von Romelu Lukaku in der 20. Minute durch. Der belgische Stürmer war in dieser Saison inklusive Nationalteam nur in einem Pflichtspiel nicht Torschütze.

Meister FC Chelsea gewann bei Stoke City 4:0. Stürmer Alvaro Morata gelang ein Dreierpack. Bei Stoke wurde Xherdan Shaqiri zu Beginn der zweiten Halbzeit für eine Unsportlichkeit verwarnt.

Nächste Doublette von Harry Kane

Tottenham bleibt im Sog von Harry Kane an der erweiterten Spitze der Premier League. Die Spurs besiegten das kriselnde West Ham United 3:2. 3:0 führten die Gäste gegen die angeschlagenen Hammers, ehe die Equipe des angezählten Trainers Slaven Bilic in Überzahl eine stürmische Schlussphase einleitete. Mehr als zwei Gegentore und ein unübersichtliches Gerangel liess der weitgehend souveräne Champion-League-Teilnehmer indes nicht zu.

Die Basis zum besten Auswärtsstart seit 1991 legte einmal mehr Kane. Der aktuell beste englische Stürmer erzwang innerhalb von vier Minuten eine 2:0-Führung (38.). Mit der vierten Doublette im September, ausserhalb der Meisterschaft hatte er auch im Nationalteam und im Europacup bereits doppelt getroffen, führte der Top-Angreifer die Spurs zum dritten Erfolg in Serie ausserhalb des Wembley-Stadions.

Telegramm und Rangliste:

West Ham United - Tottenham 2:3 (0:2). - 56'988 Zuschauer. - Tore: 34. Kane 0:1. 38. Kane 0:2. 60. Eriksen 0:3. 65. Hernandez 1:3. 87. Kouyaté 2:3. - Bemerkungen: West Ham United ohne Fernandes (verletzt). 70. Gelb-Rot gegen Aurier (Tottenham).

Manchester City - Crystal Palace 5:0 (1:0). - 53'526 Zuschauer. - Tore: 44. Sané 1:0. 51. Sterling 2:0. 59. Sterling 3:0. 79. Agüero 4:0. 89. Delph 5:0.

Southampton - Manchester United 0:1 (0:1). - 31'930 Zuschauer. - Tor: 20. Lukaku 0:1.

Stoke City - Chelsea 0:4 (0:2). - 29'661 Zuschauer. - Tore: 2. Morata 0:1. 30. Pedro 0:2. 77. Morata 0:3. 82. Morata 0:4. - Bemerkung: Stoke mit Shaqiri (verwarnt).

Weitere Resultate vom Samstag: Burnley - Huddersfield Town 0:0. Everton - Bournemouth 2:1. Swansea City - Watford 1:2.

Rangliste: 1. Manchester City 6/16 (21:2). 2. Manchester United 6/16 (17:2). 3. Chelsea 6/13 (12:5). 4. Tottenham Hotspur 6/11 (10:5). 5. Watford 6/11 (9:10). 6. Newcastle United 5/9 (6:4). 7. Huddersfield Town 6/9 (5:3). 8. Burnley 6/9 (6:5). 9. Liverpool 5/8 (9:9). 10. West Bromwich Albion 5/8 (4:4). 11. Southampton 6/8 (4:5). 12. Arsenal 5/7 (7:8). 13. Everton 6/7 (4:11). 14. Swansea City 6/5 (3:7). 15. Stoke City 6/5 (5:10). 16. Leicester City 5/4 (7:9). 17. Brighton & Hove Albion 5/4 (4:7). 18. West Ham United 6/4 (6:13). 19. Bournemouth 6/3 (4:11). 20. Crystal Palace 6/0 (0:13).