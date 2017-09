Die Vorentscheidung fiel schon in der 17. Minute. Roy Gelmi, ausgerechnet der Ex-St.-Galler, stoppte Roman Buess als letzter Mann ungelenk. Die Rote Karte war die Folge. Kukuruzovic' Freistoss wehrte Torhüter Ruberto noch ab, der aufgerückte Karim Haggui köpfelte den Abpraller per Kopf an die Latte, und im dritten Anlauf traf schliesslich Albian Ajeti. 43 Sekunden waren in der 2. Halbzeit gespielt, als Yannis Tafer, der den verletzten Alain Wiss abgelöst hatte, einen Rückpass von Neuzuzug Nicolas Lüchinger zum 2:0 einschoss. Und als Roman Buess einen Ball aus Distanz herrlich ins Lattenkreuz hob und das 3:0 erzielte, wurde die FCSG-Arena zur Festhütte.

St. Gallen hat sich gefestigt, spielt geduldig und abwartend attraktiven und trotz der Misere im Vorstand erfolgreichen Fussball. Die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini präsentiert sich als Team, dessen Spieler viel laufen und füreinander kämpfen. Wenn selbst Tafer und Aleksic entschlossen und erfolgreich Defensivarbeit verrichten, sagt dies einiges aus. So kommt es in einer Woche in Bern zum Spitzenkampf YB gegen St. Gallen.

Die Thuner fielen keineswegs ab. Sie stiegen mutig, unerschrocken und hart in Zweikämpfe ein, waren aber nach der ersten Viertelstunde und dem Platzverweis für Gelmi zu sehr geschwächt.

Telegramm:

St. Gallen - Thun 3:0 (1:0)

11'933 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 19. Albian Ajeti (Haggui) 1:0. 46. Tafer (Lüchinger) 2:0. 55. Buess 3:0.

St. Gallen: Lopar; Lüchinger, Haggui, Hefti, Wittwer; Aleksic, Wiss (35. Tafer), Kukuruzovic, Aratore; Buess (83. Babic), Albian Ajeti (75. Ben Khalifa).

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti (67. Ferreira); Tosetti, Hediger, Lauper, Da Silva (53. Costanzo); Spielmann (61. Kablan), Rapp.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Barnetta, Tschernegg, Toko und Adonis Ajeti (alle verletzt), Taipi (gesperrt) und Schulz (nicht im Aufgebot). Thun ohne Bigler, Rodrigues, Sorgic und Alessandrini (alle verletzt). 17. Rote Karte für Gelmi (Notbremse). 19. Verwarnungen: 8. Glarner, 10. Buess, 32. Wiss, 45. Rapp (alle Foul).