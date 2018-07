In der Türkei werden der Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fussball-Nationalmannschaft und die Diskussion um den 29-Jährigen als Rückschlag für die Integration von Türken in der Bundesrepublik gesehen. Özil habe mit seiner Kritik an der Haltung deutscher Politiker und Verbandsfunktionäre «meiner und seiner Generation aus der Seele gesprochen», sagte der in Deutschland aufgewachsene türkische Parlamentsabgeordnete Mustafa Yeneroglu am Montag in Istanbul: «Trotz 92 Länderspielen immer noch Bürger auf Bewährung? Das geht natürlich nicht.»

Auch der ehemalige SPD-Europaabgeordnete Ozan Ceyhun kritisierte die Attacken auf Özil in der Bundesrepublik: «Die Integration hat verloren.» Vertreter der türkischen Regierung lobten Özil für seinen Rücktritt aus dem deutschen Team.

Früher angefeindet

Dabei war Özil in der Vergangenheit in der Türkei wegen seiner Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft zeitweise angefeindet worden. Bei deutschen Länderspielen gegen die Türkei wurde er von türkischen Fans mitunter ausgepfiffen. Zuletzt aber hätten viele Türken bei der WM in Russland wegen Özil den Deutschen die Daumen gedrückt, sagte Ceyhun unserer Zeitung. «Özil war ein tolles Vorbild» für Türken in Deutschland, sagte er. «Er war der Beweis, dass man etwas werden kann und anerkannt wird – doch man sieht, es ist nicht so einfach», fügte Ceyhun hinzu. «Jetzt haben wir dieses Vorbild verloren.»