Dies vermeldete der türkische Traditionsverein auf seiner Homepage. Zu den Vertragsdetails und der Ablösesumme für den 52-fachen französischen Internationalen machten die Klubs keine Angaben.

Für den kleingewachsenen Offensivspieler ist es nach Dynamo Moskau (2014/15) die zweite Station im Ausland. In der abgelaufenen Saison erzielte Valbuena in der Ligue 1 in 30 Spielen acht Tore.