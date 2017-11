Valencia beendete die letzte Saison nur im 12. Rang. Unter dem neuen Trainer Marcelino mischt der frühere Champions-League-Finalist wieder vorne mit. Gegen Leganes gab es einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg, obwohl der Italiener Simone Zaza für einmal nicht traf. Zaza hatte in den letzten sechs Spielen immer mindestens ein Tor erzielt.

Nur der FC Barcelona steht in der Tabelle vor Valencia. Atlético Madrid liegt als Dritter vier Punkte zurück. Die zuletzt wenig überzeugend aufgetretenen Madrilenen sicherten sich den 1:0-Sieg bei La Coruña in der 91. Minute. Der Ghanaer Thomas Partey traf nach einem indirekt ausgeführten Freistoss sehenswert. Die Galicier, die mit Fabian Schär in der Innenverteidigung spielten, haben nun dreimal in Serie daheim verloren.

Telegramme und Tabelle:

Valencia - Leganes 3:0 (1:0). - 39'694 Zuschauer. - Tore: 14. Parejo 1:0. 71. Rodrigo 2:0. 82. Mina (Foulpenalty) 3:0.

La Coruña - Atlético Madrid 0:1 (0:0). - 22'733 Zuschauer. - Tor: 91. Thomas 0:1. - Bemerkungen: La Coruña mit Schär.

Rangliste: 1. FC Barcelona 10/28 (28:3). 2. Valencia 11/27 (30:11). 3. Atlético Madrid 11/23 (16:6). 4. Real Madrid 10/20 (19:9). 5. FC Sevilla 10/19 (11:9). 6. Villarreal 10/17 (16:11). 7. Betis Sevilla 11/17 (21:20). 8. Leganes 11/17 (9:8). 9. San Sebastian 10/14 (21:20). 10. Espanyol Barcelona 10/13 (9:12). 11. Getafe 11/13 (15:13). 12. Levante 10/12 (11:13). 13. Girona 10/12 (11:15). 14. Celta Vigo 10/11 (19:16). 15. Athletic Bilbao 10/11 (10:12). 16. Deportivo La Coruña 11/11 (13:20). 17. Eibar 10/8 (5:22). 18. Las Palmas 10/6 (8:25). 19. Malaga 10/4 (6:21). 20. Alaves 10/3 (4:16).