Djourou wird heute auflaufen. Der Kopf sagt, dass neben ihm Timm Klose spielt. Der Basler gehörte in der Rückrunde zum Stamm des englischen Zweitligisten Norwich und hat in der Nationalmannschaft seine Sporen abverdient. Sollte Petkovic aber auf sein Bauchgefühl hören und die Variante «Jugend forscht» wählen, also dem FCB-Überflieger und Debütanten Manuel Akanji den Vorzug geben, wäre das einerseits eine grosse Sache für Akanji und andererseits ein klares Zeichen in Richtung Klose, dass er in den Planungen keine grosse Rolle spielt.

Die Konzentration trotz Strand vor Augen: Das Ergebnis einer Umfrage unter Nationalspielern, was sie vom Länderspieltermin zwischen Saisonende und Sommerferien halten, fiele wohl klar aus: unerwünscht. Nach einer körperlich anstrengenden Saison, nach emotionalen Wochen der Entscheidung und nach dem Abfall des Leistungsdrucks im Verein nochmals die Konzentration hochzufahren, ist alles andere als einfach. Aber, so die simple Antwort von Captain Stephan Lichtsteiner, dies gehöre nun mal zum Profifussball dazu. Umso mehr zeige sich das Berufsethos, wenn es gegen einen auf dem Papier klar schwächeren Gegner gehe: «Wer solche Spiele richtig angeht, gewinnt auch die grossen Partien.» Sorgen, dass es Nachlässigkeiten geben wird, hat er nicht: «Wir sind alles leidenschaftliche Fussballer und wollen unbedingt in einem Jahr nach Russland an die Weltmeisterschaft fahren.»