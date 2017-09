Dass das erste Tor auch schon den Sieger bestimmen würde, war in diesem die meiste Zeit unansehnlichen, kaum je interessante Szenen vor den Toren bietenden Spiel logisch. Es gehörte auch zum Spiel, dass das Tor auf eine Einzelleistung zustande kam. Assalé liess nach einem langen Lauf auf der linken Seite Verteidiger Elsad Zverotic aussteigen und bezwang den starken Goalie Anton Mitrjuschkin aus spitzem Winkel.

Dennoch hätten die Walliser im zweiten der drei Spiele, die Präsident Christian Constantin als die letzten Chancen für Trainer Paolo Tramezzani bezeichnet hatte, einen Punkt gewinnen können. Die Walliser Fans mussten sich bis in die 84. Minute für diese Szene gedulden: Zuerst rettete Goalie David von Ballmoos die Führung der Berner mit einer Glanzparade, und eine Sekunde später landete ein Heber des fünf Minuten vorher eingewechselten Birama Ndoye an der Latte. Ein derartiges Glück hatten die Young Boys in keiner anderen Situation beanspruchen müssen.

Weder Sion noch YB schienen den Schwung aus den jüngsten Siegen in den Wochentagsspielen gegen Lugano respektive Luzern mitnehmen zu können. In der ersten Halbzeit war das Spiel zerfahren. Nur YBs junge Neuerwerbung Nicolas Moumi Ngamaleu kam, kurz vor der Pause, zu einer wirklich guten Möglichkeit. Goalie Anton Mitrjuschkin machte sie mit einem tollen Reflex zunichte.

YB-Trainer Adi Hütter hat ein breites und starkes Kader zur Verfügung. Dennoch zehren die Ausfälle - nicht nur jene von Goalgetter Guillaume Hoarau - allmählich an der Substanz, erst recht in einer Mannschaft, die wegen den Einsätzen in der Europa League englische Wochen zuhauf absolviert. Die Absenz des gesperrten Spielgestalters Sékou Sanogo wirkte sich jedenfalls aus.

An den Formationen konnte man einmal mehr die Schnelllebigkeit des Fussballs ablesen. Vor einem Jahr, ebenfalls in der 9. Runde, spielten Sion und im im Tourbillon 0:0. Von den Spielern der damaligen Startformationen liefen diesmal nur noch Anton Mitrjuschkin und Elsad Zverotic für Sion sowie Steve von Bergen für die Young Boys auf. Auch von den damals Eingewechselten war gestern keiner (mehr) dabei.

Telegramm:

Sion - Young Boys 0:1 (0:0)

10'500 Zuschauer. - SR Hänni. - Tor: 47. Assalé (Nsame) 0:1.

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Ricardo, Bamert, Lenjani; Zock, Kukeli (79. Ndoye); Karlen (55. Mboyo), Kasami, Cunha; Schneuwly.

Young Boys: von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Lotomba; Moumi Ngamaleu, Aebischer, Sow, Fassnacht (83. Schick); Nsame (71. Sulejmani), Assalé (89. Wüthrich).

Bemerkungen: Sion ohne Adão, Carlitos, Cümart, Dimarco, Adryan, Acquafresca, Mveng, Uçan (alle verletzt) und Constant (nicht im Aufgebot). Young Boys ohne Sanogo (gesperrt), Hoarau, Bertone, Benito und Seferi (alle verletzt). 84. Heber von Ndoye an die Latte. Verwarnungen: 43. Nuhu (Foul), 76. Cunha (Reklamieren), 94. Schneuwly (Foul).