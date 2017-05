Die Luzerner gerieten bereits nach 11,8 Sekunden - durch das drittschnellste Tor in der Super-League-Geschichte - in Rückstand. Zwar gelang Tomi Juric nur sieben Minuten später der Ausgleich, damit hatte der Tabellenfünfte sein Pulver aber verschossen. Noch vor Ablauf einer halben Stunde brachte Miralem Sulejmani mit seinem zweiten Treffer YB wieder in Führung.

Der Rest war ein Schaulaufen gegen desolate und nach einer Gelb-Roten Karte gegen Captain Claudio Lustenberger dezimierte Luzerner. Roger Assalé (35.) und Michael Frey (60.) erhöhten folgerichtig noch auf 4:1. Damit ist den Young Boys der 2. Platz - und damit die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation - vier Runden vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Lausanne erkämpft sich beim 1:1 in Zürich gegen GC einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz beträgt neu fünf Zähler. Die Waadtländer verdienten sich das Erfolgserlebnis im Letzigrund durch eine Leistungssteigerung nach der Pause. Der Panamaer Gabriel Torres glich in der 61. Minute die frühe Führung durch Munas Dabbur aus.

Auch Thun erkämpfte sich in Basel beim 3:3 einen Punkt. Die Berner Oberländer gingen im St. Jakob-Park durch Dejan Sorgic zweimal in Führung. Nachdem Renato Steffen und Mohamed Elyounoussi jeweils wieder ausgeglichen hatten, sorgte Serey Dié in der 90. Minute für den vermeintlichen Siegtreffer des Meisters. In der dritten Minute der Nachspielzeit war Sorgic jedoch noch ein drittes Mal erfolgreich.

Resultate: Young Boys - Luzern 4:1 (2:1). Basel - Thun 3:3 (1:1). Grasshoppers - Lausanne-Sport 1:1 (1:0).

Rangliste: 1. Basel 32/79. 2. Young Boys 32/62. 3. Sion 32/48. 4. Lugano 32/44. 5. Luzern 32/43. 6. Grasshoppers 32/37. 7. Thun 32/37. 8. St. Gallen 32/37. 9. Lausanne-Sport 32/31. 10. Vaduz 32/26.