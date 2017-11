Der 47-jährige Österreicher ist seit September 2015 für den Tabellenführer der Super League tätig. Zuletzt war Hütter beim Bundesligisten Werder Bremen im Gespräch gewesen.

Hütter amtet seit September 2015 in Bern als Chefcoach. Die Young Boys stehen nach 14 Runden in der Super League mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Zudem konnten sich die Berner zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren.

"Nach den unruhigen letzten Wochen mit den zahlreichen Medienberichten rund um meine Zukunft und meine Person war es für mich wichtig, dieses Zeichen zu setzen", sagte Hütter zu Weiterführung seines Engagements bei den Young Boys.