Vanessa Bernauer (20.) und Captain Lara Dickenmann (39.), die nach schöner Flanke von Bernauer in ihrem 124. Länderspiel den 49. Treffer erzielte, sorgten im Heimspiel in Biel mit ihren Toren für den perfekten Start der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2019 in Frankreich. Die Auftaktpartie in Albanien hatten die Schweizerinnen am Freitag mit 4:1 für sich entschieden.

Angriff um Angriff rollte in der zweiten Halbzeit auf das Tor der Polinnen, das erlösende 3:1 für die überlegene SFV-Auswahl wollte aber nicht gelingen. Einem dritten Treffer am nächsten kamen Ramona Bachmann mit einem Pfostenschuss nach einer Stunde und Ana-Maria Crnogorcevic mit einem Kopfball an die Latte (72.). Und auch die erst 18-jährige Géraldine Reuteler hatte die Entscheidung mehrmals auf dem Fuss.

So mussten die Schweizerinnen vor nur 811 Zuschauern bis am Schluss zittern, damit der Jubiläumserfolg und der 13. Sieg in einer Qualifikation in Serie unter Dach und Fach war. Neben der ungenügende Chancenauswertung war auch eine kurze defensive Schwächephase der Grund für das zu knappe Ergebnis. Ewa Pajor gelang in der 34. Minute nach einer schönen Freistossvariante der zwischenzeitliche Ausgleich für die Polinnen, eine Minute später verhinderte Gaëlle Thalmann mit einer starken Intervention gegen Pajor sogar einen Schweizer Rückstand.

Der nächste Termin für die Schweizerinnen folgt im Oktober mit einem Testspiel in Nagano gegen Japan, ehe im November die beiden Heimspiele in der WM-Qualifikation gegen Weissrussland (in Schaffhausen) und gegen Albanien (in Biel) im Programm stehen. Das erste Duell mit Schottland, wie die Schweiz in diesem Sommer EM-Teilnehmer und der vermeintlich stärkste Widersacher im Kampf um den Gruppensieg und die direkte WM-Qualifikation, folgt erst im Frühjahr.

Telegramm und Rangliste:

Schweiz - Polen 2:1 (2:1). - 811 Zuschauer (in Biel). - SR Antoniou (GRE). - Tore: 20. Bernauer 1:0. 34. Pajor 1:1. 39. Dickenmann 2:1.

Schweiz: Thalmann; Crnogorcevic, Wälti, Stierli (53. Brunner), Maritz; Aigbogun, Zehnder, Bernauer (75. Calligaris), Dickenmann; Bachmann, Reuteler (87. Ismaili).

Bemerkungen: Schweiz ohne Kiwic (verletzt). 60. Pfostenschuss Bachmann. 72. Kopfball von Crnogorcevic an die Latte. Vor der Partie wurden die zurückgetretenen Martina Moser, Caroline Abbé, Fabienne Humm, Sandra Betschart, Vanessa Bürki und Stenia Michel geehrt. Verwarnungen Schweiz: 33. Wälti (Foul). 75. Zehnder (Foul).

Frauen. WM-Qualifikation. Gruppe 2. In Biel: Schweiz - Polen 2:1 (2:1). In Minsk: Weissrussland - Albanien 1:0 (0:0). - Rangliste: 1. Schweiz 2/6 (6:2). 2. Polen 2/3 (5:3). 3. Weissrussland 2/3 (2:4). 4. Schottland 0/0. 5. Albanien 2/0 (1:5). - Nächstes Spiel der Schweiz: Freitag, 24. November, in Schaffhausen gegen Weissrussland.