Präsident Heusler gibt sich zuversichtlich: «Wir haben einen Trainer, der diesen Pokal unbedingt gewinnen will. Da war ich mir bei Paulo Sousa nicht so sicher, wie wichtig ihm das ist.» Und Sportchef Georg Heitz sagt: «Es fehlte nur der letzte Zwick in den letzten Spielen. Spielerisch war es ganz ansprechend.» Beide haben null Zweifel, dass die Mannschaft am Donnerstag anders auf den Platz gehen wird als vor zwei Jahren.

Noch kein Double-Gewinner

Luca Zuffi, Taktgeber im Mittelfeld der Basler, sagt: «Es gibt bei uns im Team nur wenige Spieler, die den Schweizer Cup schon gewonnen haben. Geschweige denn das Double.» In der Tat haben nur sieben Spieler im Kader des Serienmeisters den Pott schon in die Höhe stemmen dürfen. Und das Double in der Schweiz konnte bisher keiner gewinnen.

Der Hunger ist gross, umso grösser, weil den Baslern die Praline bei den letzten drei Gelegenheiten vor der Nase weggeschnappt wurde. Zuerst von GC, dann vom FCZ und zuletzt vom morgigen Gegner, dem FC Sion. Basel lechzt nach diesem Titel, dürstet nach Revanche für den Cupfinal 2015.