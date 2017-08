Wie ist das viele Reisen für Ihre mittlerweile sieben Jahre alte Tochter?

Bis anhin war das sehr unproblematisch. Auch sie hatte ihren Spass. Klar ist aber auch, dass es nun für eine Siebenjährige besser ist, wenn wir etwas sesshaft werden. Die Schule ändert schon einiges.

Sie sind 30-jährig, haben Erfahrungen in zehn grossen Vereinen. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Karriere – was sehen Sie?

Zuerst einmal kommt mir ein einziges Wort in den Sinn: grossartig! Ich bin schon ein bisschen stolz auf meinen Weg. Ich habe in der Schweiz, in Deutschland, in England, in Italien, in Frankreich und in Portugal gespielt. Gespielt! Ich war nicht einfach nur da. Ich habe viel erlebt auf diesem Weg. Dazu kamen vier grosse Turniere mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe noch immer Spass am Fussball, auch wenn ich mittlerweile etwas weniger Druck spüre. Und nicht mehr ganz genau den gleichen Groove haben kann wie früher.