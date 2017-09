Nach dem überraschenden Auswärtssieg (3:1) zum Saisonauftakt in Winterthur folgen fünf Niederlagen in Folge. Darunter das peinliche 0:4 im Cup beim FC Linth 04 aus der fünfthöchsten Spielklasse. Den Umgang mit Niederlagen ist man sich in Wohlen ja gewohnt, sie sind in der Regel in jeder Saison zahlreicher als Siege. Doch Trainerentlassungen aufgrund von Erfolglosigkeit hat es auch in Wohlen immer wieder gegeben.



Vielleicht profitiert Jakovljevic davon, dass die Konzentration der Klubleitung derzeit dem Bau der neuen Flutlichtanlage im Stadion Niedermatten gilt. Und dass sie bei all den Grabenkämpfen mit der Swiss Football League (SFL) der sportlichen Abteilung weniger als sonst auf die Füsse schaut. Dazu kommt der Umstand, dass man in Wohlen bis zum 31. Mai nicht wusste, ob es im Profifussball weitergeht. Die Kaderzusammenstellung ist immer noch im Gang, diese Woche wurden mit Pagliuca und Sadrijaj zwei weitere Talente aus der Super League (FCZ) ausgeliehen.



Jakovljevic jedenfalls sagt am Vortag des Derbys: «Ich kann in Ruhe arbeiten. Der Einzige, der mich unter Druck setzt, bin ich selber.» Verglichen mit FCA-Coach Marinko Jurendic, ist die heutige Partie für Jakovljevic nicht wegweisend – egal, was passiert. Er sagt: «Aarau hat sicher mehr zu verlieren als wir. Sie müssen gewinnen, wir dürfen gewinnen.»

Die Ausgangslage lässt sich vergleichen mit jener vor dem Derby am 22. April dieses Jahres: Nach einer Pleitenserie erwarteten alle vom FC Aarau den Befreiungsschlag gegen Wohlen. Doch der Druck für das Heimteam war zu gross, die Freiämter nützten dies gnadenlos zu ihrem allerersten Derbysieg aus. Hat Jakovljevic den 22. April 2017 in der Matchvorbereitung erwähnt? «Nein. Fussball ist Gegenwart. Wir dürfen das Spiel nicht wie einen Cupfinal angehen, in dem es um alles geht. Es kommen danach noch 29 Spiele. Wenn wir locker bleiben, haben wir eine Chance.»