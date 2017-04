Ein NHL-Klub wird sich am letzten Juni-Wochenende beim NHL-Draft in Chicago die Rechte am Schweizer Jahrhundert-Talent Nico Hischier (18) sichern.

Die grosse Frage: Wird Nico Hischier bereits nächste Saison in der NHL eingesetzt? Kommt sein Arbeitgeber zum Schluss, dass er für die NHL noch nicht bereit ist, dann bleiben zwei Möglichkeiten: eine Rückkehr in eine der drei höchsten nordamerikanischen Junioren-Ligen – oder eine Saison im richtigen Männerhockey beim SC Bern.